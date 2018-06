"The Beard" Harden erstmals wertvollster NBA-Spieler

Favoriten-"Siege"

Neben Harden setzten sich in den anderen wichtigen Kategorien der NBA Awards ebenfalls die Favoriten durch: Der 21-jährige Australier Ben Simmons (Philadelphia 76ers) wurde als bester Neuling ("Rookie"), der 26-jährige Franzose Rudy Gobert (Utah Jazz) als Defensivspieler des Jahres ausgezeichnet. Der Preis für den "Sixth Man of the Year" ging an Lou Williams (Los Angeles Clippers), jener für den Spieler, der sich im Vergleich zum Vorjahr am meisten verbessert hat ("Most Improved Player"), an Victor Oladipo (Indiana Pacers).

Trainer des Jahres wurde Dwane Casey, der aber nach dem 0:4-Debakel in der zweiten Play-off-Runde gegen Vizemeister Cleveland in Toronto entlassen worden war. Der 61-jährige US-Amerikaner betreut in der kommenden Saison die Detroit Pistons. Caseys Nachfolger bei den Raptors und damit neuer Headcoach von Österreichs NBA-Pionier Jakob Pöltl ist der bisherige Co-Trainer Nick Nurse (50).