Basketball: Österreicher erstmals bei der 3x3-EM dabei

"Alles möglich"

Das Motto "Einsatz und Herz" habe auch bei der Qualifikation in Kiew vor zwei Monaten "sehr gut funktioniert", sagte Linortner im Hinblick auf die 3x3-Endrunde, die offiziell Europe Cup heißt. Zwölf Nationen kämpfen von Freitag bis Sonntag in der zweitgrößten ungarischen Stadt um den Titel.

Was möglich ist, sei "schwer einzuschätzen". Das rot-weiß-rote Team habe abgesehen vom Qualifikationsturnier in der Ukraine Ende Juni "keine Erfahrungswerte als 3x3-Mannschaft", so Linortner. In den Spielen über jeweils zehn Minuten sei freilich "alles möglich". Litauen sei jedenfalls "in Reichweite", erinnerte Lanegger. In Kiew setzte es gegen die Balten eine knappe 17:19-Niederlage.