Schlechte Nachricht für Österreichs Basketball-Herren: Sie müssen ohne Thomas Klepeisz in die am Mittwoch beginnende EM-Qualifikation gehen. Der 25-jährige Guard fällt wegen eines Bänderrisses im rechten Knöchel aus. Er hatte sich die Verletzung vergangene Woche im Test gegen Ungarn in Kecskemet zugezogen.

Die Diagnose wurde ÖBV-Teamchef Kestutis Kemzura am Montag übermittelt. Klepeisz war zuvor in Österreich auch einer MR-Untersuchung unterzogen worden. Der Ausfall des Spielmachers sei ein "Verlust, den wir freilich akzeptieren müssen", reagierte der Coach. "Wir müssen jetzt noch mehr zusammenrücken."

Klepeisz wird in den kommenden Tagen in Österreich behandelt, ehe er zu einem neuen Klub Basketball Löwen Braunschweig aufbricht.