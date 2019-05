Basketball: Oberwart zieht in das ABL-Halbfinale ein

Die Oberwart Gunners haben am Donnerstag den Halbfinaleinzug in der Admiral Basketball Bundesliga fixiert. Die Burgenländer setzten sich im vierten Match der "best of five"-Serie beim BC Vienna mit 82:78 durch und feierten damit den nötigen dritten Sieg. Ihr nächster Gegner wird erst in einem Entscheidungsspiel am Sonntag (18.00 Uhr) ermittelt: Traiskirchen glich gegen Gmunden zum 2:2 aus.

Der BC Vienna, der zwei Tage zuvor das Heimspiel gewonnen hatte, steckte gegen Oberwart auch angesichts eines 20-Punkte-Rückstands (38:58/27.) nicht auf. 61 Sekunden vor dem Ende verkürzten die Wiener, bei denen in der Schlussphase Stjepan Stazic zum ersten Saisoneinsatz kam, auf 78:79. Oberwart hatte aber das bessere Ende für sich.

Traiskirchen kam gegen Gmunden auch im zweiten Heimspiel zum Erfolg. Die Gäste führten bei Halbzeit 45:32, doch mit 28:12 Punkten im Schlussviertel drehten die Niederösterreicher das Match und sind weiter im Rennen um einen Platz unter den Top 4. Im fünften Spiel wechselt der Schauplatz nun wieder an den Traunsee.