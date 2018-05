Pöltl auf Heimatbesuch und im Sommer beim Nationalteam

NBA-Legionär Jakob Pöltl wird dem österreichischen Basketball-Nationalteam in den beiden abschließenden WM-Qualifikationsspielen in Deutschland (29. Juni in Braunschweig) und Georgien (2. Juli in Tiflis) zur Verfügung stehen. Das bestätigte der 22-Jährige von den Toronto Raptors am Donnerstag bei einem Pressetermin in Wien.

Das nach der Trennung von Teamchef Matthias Zollner derzeit noch trainerlose ÖBV-Team hat nach vier Niederlagen in vier Gruppenspielen nur noch theoretische Chancen auf einen der drei Aufstiegsplätze. Pöltl ist es dennoch wichtig, bei einem der wenigen für ihn möglichen Termine dabei zu sein. Er will etwas aufbauen. "Wir müssen auch an die Zukunft denken", sagte der Center.