Basketball: Mit Mut zur Sensation

Österreich strebt am Dienstag (18.00 Uhr) im letzten Quali-Spiel zur EM 2013 das "Wunder von Crikvenica" an. Um die Mini-Chance auf ein Ticket bei der Endrunde in Slowenien zu wahren, muss das Team in Kroatien beim bisher ungeschlagenen (7:0) Leader der Gruppe C gewinnen. Und das auch noch am besten mit zumindest sechs Punkten Differenz.



Fünf Plätze sind seit dem Wochenende für die Basketball-EM 2013 noch frei. Dass der Gegner nicht unschlagbar ist, haben die Österreicher vor zwei Wochen in Schwechat gezeigt. Beim 75:82 wurde der Favorit bis ins Schlussviertel (66:66) voll gefordert.



"Wir glauben an unsere Chance", sagte Teamchef Neno Asceric. "Das Wichtigste ist, dass wir mutig spielen."