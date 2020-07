Güssing gewinnt das Derby in Oberwart

Es war wie immer dramatisch und spannend bis zur letzten Sekunde. Und es hat wie immer in dieser Saison das Auswärtsteam gewonnen: Die Güssing Knights feierten in Oberwart einen 73:70-Sieg. In der laufenden Saison gab es je zwei Derby-Auswärtssiege, auch die Bundesliga-Gesamtbilanz ist ausgeglichen (15:15-Siege).

Die Gunners legten los wie die Feuerwehr, trafen aus allen Lagen und führten zur Pause mit 40:33. Die Knights fighteten nach Seitenwechsel auch ohne den erkrankten Thomas Klepeisz zurück, agierten in der Defensive viel aggressiver und schafften nach dem dritten Viertel den Ausgleich (53:53). Im Finish machte sich die Routine aus den Europacup-Schlachten bemerkbar, Güssing bekam die Partie in den Griff und konnte auch in der Offensive überzeugen. Wobei der Bulgare Kostov (21 Punkte) und Dunn (16) ihr Visier besonders gut eingestellt hatten.

Die Gunners steckten nie auf und hatten beim Stand von 70:73 den letzten Angriff. Mann vergab aber den Dreipunkter und damit auch die Chance zur Verlängerung. Die besten Werfer bei den Gunners waren Ochsenhofer und Mann (je 15 Punkte). Güssing stürmte mit einer tollen Serie (15 Siege aus 18 Partien) an die Tabellenspitze.