Basketball: Mavericks ehren Nowitzki mit Silhouetten auf dem Parkett

Auch fünf Monate nach Ende seiner aktiven Karriere erhält Basketball-Legende Dirk Nowitzki Ehrungen. Die Dallas Mavericks aus der nordamerikanischen Profiliga NBA teilten am Montag (Ortszeit) mit, dass sie den deutschen Ausnahmespieler ab der kommenden Saison mit zwei Silhouetten auf dem Parkett des heimischen American Airlines Center würdigen wollen.

Die Silhouetten, die an beiden Enden des Courts zu sehen sein werden, sollen Nowitzki beim Versuch seines "Fadeaway"-Sprungwurfs zeigen. Dieser einbeinige "Flamingo-Wurf" im Rückwärtsfallen entwickelte sich in 21 NBA-Spielzeiten zum Markenzeichen des Deutschen. "Ich glaube, das hat es noch nie gegeben", sagte Nowitzki. "Es wird großartig sein, sie (die Silhouetten) bei Heimspielen zu sehen. Es ist definitiv etwas Besonderes."

Darüber hinaus soll auch eine Straße in unmittelbarer Nähe der Arena nach dem 41-Jährigen benannt werden. Nowitzki verbrachte seine gesamte NBA-Karriere beim Team in Dallas und führte die Texaner im Jahr 2011 zur bisher einzigen Meisterschaft. Außerdem ist der Würzburger der bisher einzige Nicht-Amerikaner, der in seiner Laufbahn mehr als 30.000 Punkte in NBA-Grunddurchgangsspielen erzielt hat.