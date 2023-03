Die NBA trauert um Basketball-Legende Willis Reed. Der frühere Profi mit dem Spitznamen "The Captain" ("Der Kapitän") starb im Alter von 80 Jahren, wie die Vereinigung der ehemaligen Spieler am Dienstag (Ortszeit) unter Berufung auf Reeds Familie mitteilte. Er führte die New York Knicks 1970 und 1973 zu zwei Meisterschaften, bis heute die einzigen beiden Titel des Clubs.

"Willis Reed war der ultimative Teamspieler und ein vollendeter Anführer", würdigte ihn NBA-Commissioner Adam Silver. "Meine früheste und schönste Erinnerung an den NBA-Basketball ist, wie ich Willis sah, der den Siegeswillen des Meisterteams der New York Knicks in den frühen 1970er-Jahren definierte."