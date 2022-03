Karriere-Bestmarke mit sechs Blocks für Jakob Pöltl in der NBA

Jakob Pöltl hat am Mittwoch (Ortszeit) eine weitere Karriere-Bestmarke in der National Basketball Association (NBA) erzielt. Der 26-jährige Center verzeichnete beim souveränen 133:96 der San Antonio Spurs auswärts über die Portland Trail Blazers nicht weniger als sechs Blocks. Mit 16 Punkten und neun Rebounds verpasste er knapp ein Double-Double. Weiters standen für den Wiener je ein Assist und Steal in 24:26 Minuten Einsatzzeit zu Buche.

Das Duell am Willamette River war eine ganz klare Angelegenheit für die Spurs. Schon nach dem ersten Viertel führten die Texaner mit 45:27, der Halbzeitstand lautete 81:53. Auch die Viertel drei und vier gingen an die Gäste, die mit 19 verwerteten Distanzwürfen ihre Saisonbestleistung einstellten. Dejounte Murray (28) und Keldon Johnson (26) waren die erfolgreichsten Scorer aufseiten von San Antonio. "Eine dominante Vorstellung von Beginn an", kommentierte Pöltl den Verlauf der Partie.