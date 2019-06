Basketball: Kapfenberg jubelt über den Titel

Die Bulls Kapfenberg sind zum siebenten Mal österreichischer Meister im Herren-Basketball. Die Steirer gewannen am Mittwoch bei den Swans Gmunden 71:65 (32:28) und entschieden damit die „best of five“-Finalserie der ABL auf schnellstem Weg mit einem 3:0 an Siegen für sich. Zum dritten Mal in Serie gewannen die Kapfenberger damit das Double aus Meisterschaft und Cupsieg.

"Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft", sagte Kapfenberg-Coach Mike Coffin im ORF-Interview - und bekommt ein paar Becher Bier über die Glatze geschüttet. "Wir haben eine unglaubliche Saison gespielt nach dem schlechten Start. Wir sind sehr froh, wie das jetzt geendet ist. Ich möchte mich bei den Fans bedanken, beim Ehrenpräsident und natürlich auch bei meiner Frau.“

Zum MVP wurde Kapfenbergs Elijah Wilson gewählt: "Ich freue mich mehr über den Meistertitel als über die persönliche Auszeichnung. Und jetzt werden wir gemeinsam feiern gehen."

Finale (best of five), 3. Spiel: Swans Gmunden - Bulls Kapfenberg 65:71 (28:32).

Beste Werfer: Brummitt 15, Murati 11, Klette und Blazan je 10; Wilson 17, Schrittwieser und Coffin je 11, Nelson-Henry 10

Endstand in der Serie: 0:3

Die Herren-Meister seit Einführung des Play-offs 1987:

1987 BK Klosterneuburg

1988 BK Klosterneuburg

1989 BK Klosterneuburg

1990 BK Klosterneuburg

1991 UB Möllersdorf

1992 SPI Wien

1993 UKJ St. Pölten

1994 UB Möllersdorf

1995 UKJ St. Pölten

1996 UKJ St. Pölten

1997 UKJ St. Pölten

1998 UKJ St. Pölten

1999 UKJ St. Pölten

2000 Traiskirchen Lions

2001 Bears Kapfenberg

2002 Bears Kapfenberg

2003 Bears Kapfenberg

2004 Bulls Kapfenberg

2005 Swans Gmunden

2006 Swans Gmunden

2007 Swans Gmunden

2008 Fürstenfeld Panthers

2009 WBC Wels

2010 Swans Gmunden

2011 Oberwart Gunners

2012 BK Klosterneuburg

2013 BC Vienna

2014 Güssing Knights

2015 Güssing Knights

2016 Oberwart Gunners

2017 Bulls Kapfenberg

2018 Bulls Kapfenberg

2019 Bulls Kapfenberg