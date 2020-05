Basketball-EM: Einer gegen alle

Doch um einen würdigen Abschluss seiner Karriere in der deutschen Nationalmannschaft hat Nowitzki derzeit hart zu kämpfen. Einmal noch würde er gerne bei den Olympischen Spielen antreten - 2012 in London. Um sich zu qualifizieren, muss sein Team bei der Europameisterschaft in Litauen die Zwischenrunde überstehen - und das scheint unmöglich, da Deutschland keine Punkte aus der Vorrunde mitnimmt. Die Gegner in Gruppe E sind deutlich stärker als die Deutschen einzuschätzen: Frankreich, Serbien, Spanien, Türkei und Litauen. Ein Scheitern würde das Ende der Teamkarriere von Dirk Nowitzki bedeuten.



Der Ehrgeiz, mit dem der Multimillionär seine Mannschaft anführt, ist beeindruckend - manchmal sogar zu groß. Als sich die Vorrundenniederlage gegen Serbien (64:75) abzeichnete, wollte Nowitzki im Alleingang die Partie drehen. Dabei stieß er gegen die routinierten Serben an seine körperlichen Grenzen.



"Das geht ein bisschen auf meine Kappe", sagte der Blondschopf, doch Nationalcoach Bauermann sah ausschließlich die Mitspieler in der Pflicht. "Mit Dirk hat derjenige, der am meisten Renommee hat, mehr gefightet als die anderen. Und da muss man sagen, Freunde, so geht das nicht."