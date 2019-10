Basketball: Die Schiedsrichter im Clinch mit dem Verband

Die neue Basketball-Saison ist erst wenige Wochen alt und hinter den Kulissen rumort es gewaltig. Die Schiedsrichter fühlen sich vom Verband hintergangen und sehen ihre Unabhängigkeit und Unbeeinflussbarkeit gefährdet.

125 Euro bekam jeder der drei Schiedsrichter, der im Grunddurchgang ein Spiel der Basketball-Bundesliga geleitet hat. Vier Jahre lang. Diesen Sommer wollten sie mehr, und ein Streit brach los, der noch immer schwelt, der mittlerweile über das liebe Geld hinaus geht.

Der Verein österreichischer Basketball-Schiedsrichter (VÖBS) ist die freiwillige Interessensvertretung für die 30 Schiedsrichter, die in der höchsten Kategorie eingestuft waren. Vier dieser Schiedsrichter verhandelten mit drei Vertretern der Bundesliga neben Ausbildung, Fortbildung und Besetzung auch darüber, die Spielgebühren nach vier Jahren zu erhöhen. Der Wunsch lautete 160 Euro, der Gegenvorschlag lag bei 150 Euro. Josef Lehrner: "Wir haben uns angeschaut, was in vergleichbaren Ligen gezahlt wird. In der Schweiz sind es 360, in der zweiten deutschen Liga 290 Euro und in Tschechien 200 Euro. Da sind wir noch weit davon entfernt."