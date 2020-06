Basketball: Das US-Erbe des Dream Teams

In weitem Umkreis der Halle bettelten Fans um Eintrittskarten für jedes einzelne Spiel der Amerikaner – völlig unabhängig vom jeweiligen Gegner. Auf Transparenten wurde bis zu 10.000 Dollar geboten, einige junge Damen trugen T-Shirts mit dem Aufdruck "Sex for a ticket".

Für die erste Pressekonferenz des US-Teams musste ein Auditorium Maximum angemietet und Tickets ausgegeben werden. Die dort getätigten Sprüche der Superstars zeigten, dass es hier nicht allein um Sport, sondern vor allem um Show ging. Und natürlich um einen lockeren, bei Olympia bis dahin und danach nie da gewesenen Schmäh in der viel zu ernst gewordenen Welt des Spitzensports. Charles Barkley, auf Erstrunden-Gegner Angola angesprochen: "The only thing about Angola I know is: Angola is in trouble."

Chuck Daly wurde gefragt, warum das Team nicht im olympischen Dorf wohne: "Darf ich Mr. David Robinson und Mr. Patrick Ewing bitten, aufzustehen ..." Die beiden 2,15-m-Riesen taten dies und donnerten mit den Köpfen gegen die Lampen. Daly: "Sorry, aber es gibt dort kein Bett für die beiden." Frage einer schwedischen Journalistin an den HIV-positiven Earwin "Magic" Johnson: "Können Sie eigentlich noch Sex haben?" Johnson steht auf und sagt: "Versuchen wir es?"