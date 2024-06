Boston braucht noch einen Sieg im NBA-Finale gegen Dallas

Den Boston Celtics fehlt in den NBA-Finals gegen die Dallas Mavericks nur noch ein Sieg zum 18. Titel ihrer Geschichte. Nach einem 106:99-Auswärtssieg in Texas am Mittwochabend (Ortszeit) führen die Celtics in der "best-of-seven"-Serie 3:0. Mit 18 Meisterschaften wäre Boston wieder alleiniger Rekordmeister und hätte einen Triumph mehr als die Los Angeles Lakers. Die Mavericks brauchen nun eine historische Wende, ein 0:3 hat in den Play-offs noch kein Basketball-Team gedreht.

In der Nacht auf Samstag geht es weiter

"Das ist ein großer Sieg. Ich bin stolz darauf, wie wir heute gespielt haben. Im dritten Viertel hatten wir einige großartige Szenen", sagte Celtics-Star Jaylen Brown. Mit Blick auf eine mögliche Entscheidung im vierten Spiel der Serie, das in der Nacht zu Samstag erneut in Dallas stattfinden wird, sagte er: "Wir müssen konzentriert und ruhig bleiben."