BC Viennas Heimsieg zur Halleneinweihung

Fast beschaulich sieht er aus, der graue Pavillon mit den Bäumen davor und dem kleinen Tondächlein an der Spitze. Wären da nicht die vielen Menschen, die an diesem lauen Herbstabend die Stufen hinauf in das Gebäude nehmen, die zwei weißen LKWs vor dem Eingang und natürlich die Musik, die aus dem Inneren wummert – es könnte ein ganz gewöhnlicher Montagabend in Favoriten sein.

Ist es aber nicht. Weiht doch BC Vienna gegen Traiskirchen an diesem Montag seine neue Basketball-Halle ein und beendet damit endgültig das Kapitel der Behelfsunterkunft Stadthalle. „Woll’ ma uns nicht zuerst einen Platz suchen?“, sagt ein junger Mann im grünen Kapuzenpulli zu seinem Freund mit der kurzgeschorenen Frisur, der auf die Getränkeausgabe zusteuert. „Na gut“, sagt der und stellt zehn Sekunden später fest, dass die Eile seines Kollegen völlig umsonst war.

30 Minuten vor Anpfiff sind im achteckigen Pavillon, der seit der Renovierung Admiral Dome heißt, noch viele Plätze frei. Die Schuhe der Spieler, die sich gerade aufwärmen, quietschen über das nagelneue Parkett. Nicht nur die Zuschauer, die die Halle betreten, auch die Sportler sehen neugierig in die Runde.