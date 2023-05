Beim Baseball-Spiel der Philadelphia Phillies gegen die Boston Red Sox in der MLB ist ein Zuschauer in den Innenraum gestürzt. Der Mann war am Freitagabend (Ortszeit) im ersten Inning über eine Absperrung hinter dem Bereich, in dem sich die Werfer der Red Sox aufwärmten, gefallen. Wie die Phillies und Medien berichteten, hatte er dort versucht, einen Ball zu greifen.