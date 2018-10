Barbara Schett: "Ich habe auch oft einen Schett-Lag"

Seit ihrer aktiven Zeit, die sie bis auf Platz sieben der Tennis-Welt brachte und somit zur besten Österreicherin jemals, hat sich für Barbara Schett nichts geändert. Die 42-Jährige, die größtenteils mit Ehemann und Ex-Profi Joshua Eagle und dem neunjährigen Sohn Noah nördlich von Brisbane lebt, blieb eine Weltenbummlerin. Einmal im Jahr macht sie in Linz Station, wo sie heuer zum 13. Mal Turnierbotschafterin ist.

KURIER: Sie führen noch immer ein richtiges ,Jet-Schett‘-Leben. Wo fühlen Sie sich zu Hause?

Barbara Schett: Und ich habe auch oft einen Schett-Lag, wenn wir schon dabei sind (lacht). Zu Hause fühle ich mich in Australien, meine Heimat ist aber Tirol. Am Jahresende heuer werde ich sechs Monate in Australien, vier Monate unterwegs und zwei Monate in Österreich gewesen sein.

Das Linzer Traditionsturnier steht ebenfalls immer auf dem Kalender. Eine Herzensaufgabe?

Natürlich, es ist die größte Damensport-Veranstaltung in Österreich überhaupt. Sensationell, was Sandra Reichel jährlich gelingt. Die Dichte an Weltklassespielerinnen ist auch heuer unglaublich. Wichtig für die Region, aber wichtig für ganz Österreich. Auch deshalb, weil Damen-Tennis bei uns gegenüber dem Herren-Tennis oft belächelt wird.

Was vielleicht auch daran liegt, dass seit 2013 keine ÖTV-Dame mehr ein Match im Hauptfeld in Linz gewonnen hat? Im Vorjahr gab es eine KURIER-Diskussion mit Ihrer Beteiligung zur Krise im Damen-Tennis. Hat sich etwas geändert?

Wirklich? So lange hat keine gewonnen? Ich finde aber, es tut sich was. Das Wild-Card-Turnier für junge Österreicherinnen hier war sehr gut, die 16-jährige Mavie Österreicher hat gute Anlagen. Ich gastiere oft beim steirischen Tennisverband, dort läuft es gut. Der Stützpunkt Südstadt auch für Mädchen ist richtig, viele orientieren sich an den Burschen. Ich habe das Gefühl, dass man beim Tennisverband mehr für die Damen tun möchte.