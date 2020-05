Balance-Akt in luftiger Höhe

So aufgezählt klinge das "als wär' das mein ganzes Leben", überlegt er. Sport sei wichtig, aber nicht alles, betont Kemeter. Donnerstag flog er in die USA, ab Herbst will er an einem College in der Nähe von Sacramento studieren. "Fotografie, drei Jahre lang."



Aber "Projekte checken" wird er trotzdem. "Sicher", sagt er und sein Lächeln wird ganz breit. Was das sein wird, weiß er jetzt noch nicht. "Yosemite-Valley vielleicht, so mit 130 Metern Highline." Das wäre dann wieder einmal Rekord, jetzt liegt er bei 115 Metern Länge. "Die Niagara-Fälle wären aber auch lässig."

Slacklinen - Die Schwester des Seiltanzes

Slacklinen ist vergleichbar mit Seiltanz. Doch während das Seil straff gespannt ist und sich kaum bewegt, ist die Slackline etwas flexibler. Die gängigste Breite beträgt 2,5 Zentimeter, sie wird zwischen zwei Fixpunkten gespannt, Bäume oder Felsen.

Entstanden ist der Sport angeblich, weil Bergsteigern im Yosemite Valley, USA, langweilig war: Sie balancierten auf Tauen und Absperrungen, wenn das Wetter zum Klettern zu schlecht war. In den 1980er- Jahren kamen einige auf die Idee, ihre Gurtbänder dafür zu spannen.



Lowline s gibt es in geringer Höhe, auf denen der Sportler Kunststücke wie 360-Grad-Drehungen vorführt. Longlines sind mindestens 20 Meter lang, ebenfalls niedrig gespannt. Laut Angaben in Internet-Foren maß die bisher längste Line 254 Meter.

Highlines werden dagegen in großer Höhe gespannt. Dabei ist der Athlet meist durch ein Seil gesichert.

Waterlines führen über Wasserflächen.