Badminton-Highlight in Graz: Wenn ein Ball mit bis zu 565 km/h fliegt
Graz war in den vergangenen Jahren bis heute Sport-Hauptstadt. Vorzeigeverein Sturm kämpft um den dritten Meistertitel en suite, die Eishockey-Cracks der 99ers wurden erstmals Meister - dazu gingen zahlreiche andere Titel an die Steiermark.
Und vom 21. bis 24. Mai wird der Raiffeisen Sportpark in Graz wieder zur Badminton-Hochburg in Österreich.
Die Austrian Open gehen zum sechsten Mal über die Bühne und sie wachsen dank der vielen freiwilligen Helfer. Am Start sind bei Männern und Frauen insgesamt 65 Spieler aus den Top 200 der Weltrangliste, auch die österreichische Elite um Collins Filimon oder Xu Wei ist dabei. Gespielt wird um ein Preisgeld von 10.000 Dollar. Insgesamt sind rund 400 Spieler aus 46 Nationen am Start. Aus sechs Kontinenten.
Alexander Almer ist Leiter des Organisationskomitees und vertraut den vielen Helfern. „Einige Wochen nach dem Turnier beginnt schon wieder die Vorbereitung auf das nächste Jahr. Weit mehr als tausend Stunden ehrenamtlicher Arbeit fließen jährlich in die Austrian Open.“ Insgesamt sollen 10.000 Fans kommen.
Live im TV
Voller Vorfreude ist auch ÖBV-Generalsekretärin Tina Riedl. "Auch ORF Sport Plus überträgt einige Spiele live", sagt Riedl, die schon ein Blick auf das nächste Jahr wirft. "Für uns ist es wichtig, dass wir Olympiateilnehmer im Badminton haben. Und nächsten Jahr stecken wir bei den Austrian Open mitten in der Qualifikation." Tolle Spiele sind auch heuer garantiert. "Mittlerweile wurde bei unserem Sport eine Ballgeschwindigkeit von 565 km/h gemessen", sagt Badminton-Ass Gustav Andree.
Für den Grazer Sportstadtrat Kurt Hohensinner haben die Austrian Open nicht nur eine sportliche Komponente. "Sie haben auch einen wirtschaftlichen und touristischen Effekt."
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