Badminton-Highlight in Graz: Wenn ein Ball mit bis zu 565 km/h fliegt

Graz war in den vergangenen Jahren bis heute Sport-Hauptstadt. Vorzeigeverein Sturm kämpft um den dritten Meistertitel en suite, die Eishockey-Cracks der 99ers wurden erstmals Meister - dazu gingen zahlreiche andere Titel an die Steiermark. Und vom 21. bis 24. Mai wird der Raiffeisen Sportpark in Graz wieder zur Badminton-Hochburg in Österreich.

Die Austrian Open gehen zum sechsten Mal über die Bühne und sie wachsen dank der vielen freiwilligen Helfer. Am Start sind bei Männern und Frauen insgesamt 65 Spieler aus den Top 200 der Weltrangliste, auch die österreichische Elite um Collins Filimon oder Xu Wei ist dabei. Gespielt wird um ein Preisgeld von 10.000 Dollar. Insgesamt sind rund 400 Spieler aus 46 Nationen am Start. Aus sechs Kontinenten.