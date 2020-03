Axel Schulz: Vom ewigen Verlierer zum erfolgreichen Unternehmer

Alles Zufall oder was?

Begonnen hat das Ganze eher zufällig. Während eines Golf-Urlaubs mit Freunden in Florida verliebt sich Schulz in einem Steakhaus in eine Sauce und fragt die Bedienung nach dem Rezept. Die Kellnerin weigert sich dieses herzugeben, es sei ein Geheimrezept.

Auch nach der Rückkehr in die Heimat lässt ihn der Geschmack nicht los, mit einem Freund googelt er sich das Basiswissen zusammen und beginnt, die Sauce, die ihn so ins Schwärmen gebracht hatte, nachzukochen. Nach einer Weile fand er die eigene genauso schmackhaft wie die in den USA.