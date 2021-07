Austrian Bowl XXXVI: Die Vikings wollen den perfekten Abschluss

Also Innsbruck. Nachdem die Austrian Bowl XXXVI aufgrund von Problemen mit dem Rasen nicht wie geplant in St. Pölten stattfinden kann, steigt das Finale der AFL am Samstag am Tivoli (19 Uhr/ORF Sport+). Was den Raiders Heimvorteil verschafft. Dennoch gelten sie offiziell als Gästeteam, weil die Vienna Vikings den Grunddurchgang auf Platz eins beendet haben.

Wikinger-Coach Chris Calaycay wundert sich zwar etwas, dass man als Nummer-1-Team plötzlich auswärts ran muss, will sich von dieser „Notlösung“ aber nicht aus dem Konzept bringen lassen. Die Vorfreude überwiegt – auf die Partie und die Fans: „Ich erwarte ein tolles Spiel mit sehr guter Stimmung.“ Sein Gegenüber Kevin Herron sieht das ähnlich: „Wir sind alle heiß und werden den Fans eine gute Show liefern.“ Die Raiders haben zwei der drei Saison-Duelle für sich entschieden. Bei 13 Aufeinandertreffen im Finale durfte der Rekordmeister aus Wien siebenmal jubeln.

Für Calaycay hätte der Titel gerade jetzt eine besondere Bedeutung: „Wir haben alle sehr viel erlebt in den letzten 18 Monaten mit Covid, es war keine leichte Zeit. Der Titel wäre der perfekte Abschluss.“ Eine Belohnung für Spieler, Coaches und den ganzen Verein. Vikings-Quarterback Eystin Salum hat sowieso nichts anderes als den Meistertitel im Sinn: „Dafür bin ich hier hergekommen.“ Raiders-Coach Herron hält dagegen: „Es ist das Spiel des Jahres. Wir werden alles geben.“ Es ist angerichtet für ein finales Spektakel.