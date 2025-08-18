Ablöse fixiert: Austrias Topstar Fitz wechselt in die USA

Wie bekannt muss Austria Wien Spieler verkaufen, um das negative Eigenkapital aufzubessern in Hinblick auf die Lizenz für die Bundesliga im kommenden Jahr. Nun ist es soweit. Ausgerechnet Dominik Fitz verlässt die Wiener. Der 26-Jährige, der vier Toren und sechs Assists in acht Pflichtspielen schon wieder der beste Scorer in der noch jungen Saison ist, steht vor einem Wechsel in die Major League Soccer zu Minnesota United .

KURIER-Informationen zufolge kassiert die Austria für ihren Regisseur 1,8 Millionen Euro Ablöse. Im kommenden Sommer wäre Fitz ablösefrei zu haben.

Am Dienstag soll Fitz bereits den Medizincheck bei seinem neuen Klub absolvieren. Ein Wechsel in die MLS war bereits seit einiger Zeit im Raum gestanden. Zuletzt war etwa auch die Rede von einem Transfer zu den New York Red Bulls. Nun geht es aber nach Minnesota.