Ausgeschlossene Athletin: "Ich darf keine 400 Meter laufen"

Exakt zehn Jahre ist es her, dass Caster Semenya bei der WM 2009 in Berlin Gold über 800 Meter gewann. Die damals erst 18-Jährige siegte in sensationellen 1:55,45 Minuten, nur zwei Sekunden fehlten auf den Weltrekord der Tschechin Jarmila Kratochvila, gelaufen 1983, zur Hochblüte des Ostblock-Dopings.

Bald kamen Zweifel am Geschlecht der Südafrikanerin auf. Aber es dauerte fast ein Jahrzehnt und brauchte viele Untersuchungen, bis für den Weltverband IAAF feststand: Semenya gilt körperlich als Frau, hormonell ist sie aber ausgestattet wie ein Mann. Also entschied die IAAF: Frauen mit intersexuellen Anlagen wie Semenya müssen ihren Hormonspiegel mit Medikamenten auf einen Wert von maximal fünf Nanomol pro Liter Blut senken. Das entspricht dem Wert einer „normalen“ Frau. Andernfalls verfällt das Startrecht auf Strecken von 400 Metern bis zu einer Meile. Auf längeren Distanzen ist der Testosteronspiegel nicht mehr so stark ausschlaggebend. Weshalb das Startrecht im Sprint aufrecht bleibt, kann aber nicht schlüssig beantwortet werden.