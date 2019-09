"Aus der Tiefe der Hölle": Hitze-Tortur bei der WM in Doha

Die Bilder von taumelnden, kollabierten und in Rollstühlen abtransportierten Leichtathleten bei der WM in Doha gehen um die Welt. Die extreme Hitze und subtropische Schwüle ist für die Sportler eine Qual - doch in Katars Hauptstadt schaut kaum einer zu. Beim Frauen-Marathon und dem 50-Kilometer-Gehen der Männer säumten zu mitternächtlicher Schlafenszeit nur hunderte statt tausende Zuschauer die Strecke. Die absehbaren Torturen im sportlichen Grenzbereich und das minimale Interesse an der WM ist den Scheichs offenbar egal.

Auch ins gekühlte, komfortable Khalifa-Stadion sind keine Massen zu locken. Die Hälfte der 40 000 Zuschauer fassenden Arena ist ohnehin abgedeckt worden - und die verbliebenen Sitzplätze sind auch beim 100-Meter-Finale der Männer am Samstag nicht mal zu 50 Prozent belegt gewesen. "Es macht nichts, ob hundert oder hunderttausend zuschauen", meinte der US-Sprinter und WM-Zweite Justin Gatlin. "Wir wollen mit Stolz Leistung bringen und wir sind sicher, dies getan zu haben."