Aufmarsch der Stars in Steyr

Es ist, als würden die Fußballer der SV Ried die Millionenelf des FC Chelsea empfangen. Mit Fenerbahçe Istanbul kommt der aktuelle Champions-League-Sieger in die Stadthalle Steyr (18 Uhr), die Volleyballerinnen von Linz-Steg empfangen im Viertelfinale des CEV-Cups das beste Team, das je in Oberösterreich gespielt hat.

Die Mannschaft der Gäste ist gespickt mit Stars, allen voran die Südkoreanerin Kim Yeon-Koung und die Brasilianerin Paula Pequeno. Kim Yeon-Koung war bei den Olympischen Spielen in London die Topscorerin des Turniers und wurde zur wertvollsten Spielerin gewählt. Mit Südkorea erreichte sie Platz vier. Pequeno gewann mit Brasilien sowohl 2008 als auch 2012 Olympia-Gold. Beim ersten Titelgewinn war auch ihre Fenerbahçe-Kollegin Marianne Steinbrecher dabei.

„Spielerinnen wie Kim sind weltweit einzigartig und verdienen in einer Saison ein Vielfaches unseres Jahresbudgets“, sagt Linz-Trainer Jirka Siller. „Für unsere Spielerinnen sind die Partien gegen diesen Gegner eine tolle Erfahrung.“ Dass sportlich gegen Fenerbahçe wohl nichts zu holen sein wird, akzeptiert der Coach: „Wir wissen um die Stärke.“ Das Rückspiel findet am 11. 12. statt.

Die Herren von Meister Hypo Tirol haben diese Erfahrung bereits hinter sich. Auch sie trafen in der Champions League auf den aktuellen Champion, gegen Kasan setzte es erwartungsgemäß zwei Niederlagen. Das Heimmatch am Mittwoch gegen Roeselare (20.15 Uhr, live in ORF Sport+) wird zum Spiel der letzten Chance. Nur mit einem Sieg gegen die Belgier lebt die Mini-Chance auf den Aufstieg in die K.-o.-Phase.

Fakten

Stars in Österreich

CEV-Cup Hinter der Champions League ist der CEV-Cup der zweithöchste Europapokal-Wettbewerb für Vereinsmannschaften.

Die Beste

Kim Yeon-Koung aus Südkorea (Bild) ist der Star von Fenerbahçe. Bei Olympia wurde die Außenangreiferin zur besten Spielerin gewählt.

Aktuelles in Zahlen

192 Zentimeter ist Kim groß. 73 Kilogramm wiegt die 24-Jährige.