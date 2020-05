Aufbauarbeiten in Schladming und bei Schild

Während Marlies Schild in Dienten am Hochkönig ihren Weg zurück nach ihrem Innenbandriss im rechten Knie fortsetzt, gehen in Schladming die Aufbauarbeiten zu Ende: Am Freitagnachmittag wurde das Steiermark-Dorf in der Fußgängerzone eröffnet, während in Blickweite noch geschraubt, gehämmert, geschleppt und geklopft wurde.

Im Zielstadion am Fuß der Planai wurden derweil die großen Anzeigetafeln getestet, und das mutmaßliche Ergebnis des Herren-Riesenslaloms dürfte den österreichischen Fans Freude machen: 1. Hirscher, 2. Reichelt, 3. Mathis, 4. Pinturault, 5. Simoncelli, 6. Défago. Zugleich hat in der 28.000 Zuschauer fassenden WM-Arena der Aufbau für die Eröffnungsfeier am Montag (18.30 Uhr, live ORFeins) begonnen, ab Samstag wird geprobt – und ab Samstag soll es im Ennstal auch schneien.