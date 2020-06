Armstrong vor Dopingkontrollen gewarnt

In Frankreich wühlte die Tageszeitung Le Monde derweil weiter in der Vergangenheit jenes Mannes, der vielen Radsportfans noch immer als Größter seines Fachs gilt. Michel Rieu, der wissenschaftliche Berater der Agence Française pour la Lutte contre le Dopage ( AFLD), beschreibt in der Sonntag-Ausgabe detailliert, mit welchen Mitteln Armstrong sich gegen die Dopingfahnder zur Wehr setzte. "Er wurde vor den unangekündigten Kontrollen gewarnt", sagt Rieu. Und wenn die Kontrolleure zum Überraschungsbesuch da waren, habe Armstrong mit seinem Umfeld stets dafür gesorgt, dass die Tests um rund 20 Minuten verzögert wurden.

"In 20 Minuten sind viele Manipulationen möglich. Er hat seinen eigenen Urin durch künstlichen ersetzt. Er hat sein Blut mit Transfusionen verdünnt. Und er hat EPO in so kleinen Dosen verwendet, dass es damals nicht nachweisbar war." Das große Problem, sagt Rieu, sei gewesen, dass die Fahnder ohne die Hilfe von Polizei oder Zoll keine Chance gehabt hätten, sich zu wehren.

Zudem habe Armstrong erhebliche finanzielle Mittel aufgewendet und eine ausgefeilte Logistik aufgebaut. Rieu behauptet, der Amerikaner habe Blutkonserven aus den USA in seinem Privatjet einfliegen lassen.