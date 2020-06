Armstrong: Getriebener mit großem Herzen

Sportpensionist Armstrong brauchte lange, um zur Ruhe zu kommen. Und er setzte dabei auf jenes Mittel, das ihm schon in seiner Kindheit geholfen hatte: den Sport. Armstrong begann, für den New York Marathon zu trainieren, am 5. November 2006 kam er nach 2:59:36 Stunden ins Ziel. Ein Jahr später verbesserte er seine Zeit auf 2:46:43.

Und auch privat stellten sich neue Erfolge ein. Die Beziehung zu Anna Hansen war ein wichtiger Meilenstein. Und das in mehrerlei Hinsicht: Eigentlich war der Amerikaner nach seiner Hodenkrebs­erkrankung samt schwerer Chemotherapie für zeugungsunfähig gehalten worden, doch im Dezember 2008 ließ er die Welt wissen, dass er und seine neue Partnerin ein Kind erwarten. Ohne die Hilfe der Ärzte. Inzwischen ist die Familie Hansen-Armstrong auf vier Personen angewachsen, zu Filius Maxwell Edward gesellte sich 2010 Tochter Olivia Marie.

Ab 2009 kehrte Lance Armstrong dann doch noch einmal in den Straßenradsport zurück. An die ganz großen Erfolge konnte er, 37-jährig, zwar nicht mehr anknüpfen, doch der dritte Platz hinter dem spanischen Jungstar Alberto Contador bei der Tour de France und der zwölfte beim Giro d’Italia waren noch einmal ein großes Ausrufezeichen unter eine Traumkarriere.

2010 wollte er es laut seinen Ankündigungen noch einmal so richtig wissen, mit seinem eigenen Rennstall RadioShack. Doch er konnte nicht mehr. Mit fast 40 Minuten Rückstand schleppte sich Armstrong ins Ziel, Platz 23 war eine Enttäuschung und das Zeichen zum Aufhören. Bei der Tour Down Under stieg er am 23. Jänner 2011 ein letztes Mal aufs und vom Rad.

Seine geplante Triathlonkarriere wurde durch die nun verhängte Sperre beendet. Doch sein Ziel, "der fitteste 40-Jährige der Welt" zu sein, das kann Lance Armstrong auch so erreichen.