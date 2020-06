Armstrong: Absturz einer Sportlegende

Wie geht es nun weiter? Armstrongs Anwälte beharren in einem Schreiben darauf, dass nur der Radsport-Weltverband UCI das Recht habe, in der Causa zu urteilen, nicht aber die USADA. Diese solle ihre Unterlagen der UCI zur Verfügung stellen, je nach Ausgangslage könnte es dann noch ein Verfahren vor dem Sportgerichtshof in Lausanne geben, samt Letztinstanz Schweizer Bundesgericht.

Die UCI ist übrigens jener Verband, dessen Präsident Pat McQuaid 2007 erklärt hat, 2005 von Armstrong eine Spende über 100.000 Dollar erhalten zu haben. Armstrong selbst sagte 2004, er habe jahrelang gespendet.

Im Spendengeschäft wird der 40-Jährige auch weiterhin bleiben, egal, was nun noch kommt: Mit seiner Stiftung Livestrong engagiert er sich seit Jahren gegen Krebs. Und: "Ich werde mich der Erziehung meiner fünf wunderbaren Kinder widmen."