Andy Schleck schlüpft ins Gelbe Trikot

Neuer Tag, neues Glück: Am Freitag präsentierte sich Contador angriffslustig, schon nach 18 Kilometern trat er so kräftig in die Pedale, dass ihm nur noch Andy Schleck zum Col du Télégraphe hinauf folgen konnte.



Gemeinsam düste das Duo den ersten 1566 Meter hohen Berg der drittletzten Etappe der heurigen Tour hinauf und schluckte nach und nach die Ausreißer vor sich. Vorteil Andy Schleck: Der Luxemburger blieb einfach am Hinterrad von Contador, schonte so seine Kräfte und ließ sich so virtuell ins Gelbe Trikot ziehen. Denn im Feld verlor Thomas Voeckler viel Zeit; die Strapazen des Vortages hatten dem Franzosen mehr zugesetzt, als er erwartet hatte.



Den Col du Galibier (2556 m) passierte Schleck vor Contador, knapp zwei Minuten dahinter folgte Voeckler, in der Abfahrt Richtung Bourg d'Oisans schoben sich die Gruppen wieder zusammen. Speziell Cadel Evans arbeitete extrem viel, am Freitag warfen ihn zudem zwei Defekte zurück - doch der Australier kämpfte sich wieder heran, hatte großen Anteil am Zusammenschluss 25 Kilometer vor dem Ziel - und Voeckler war wieder in Gelb.



Nach weiteren 12,5 Kilometer griff Contador im Anstieg nach Alpe d'Huez an, Cadel Evans und Andy Schleck ließen ihn ziehen. Doch der Spanier war nicht der Beste in den 21 Kehren - das war Pierre Rolland aus Voecklers Team Europcar, der 1,5 Kilometer vor dem Ziel Contador und Samuel Sanchez stehen ließ und den ersten französischen Sieg in Alpe d'Huez seit Bernard Hinault vor 25 Jahren holte.



Andy Schleck geht am Samstag in Gelb ins Zeitfahren - und Alberto Contador muss 3:55 Minuten aufholen. Wie er schon am Donnerstag sagte: "Praktisch unmöglich".