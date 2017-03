Andy Murray wehrte sieben Matchbälle ab

Der Weltranglistenerste Andy Murray verhinderte in Dubai nur knapp ein Ausscheiden. Der Brite wehrte im Viertelfinale am Donnerstag gegen den Deutschen Philipp Kohlschreiber sieben Matchbälle ab und kam nach einem fast dreistündigen Kampf mit 6:7(4), 7:6(18), 6:1 weiter. Das Tiebreak des zweiten Satzes, in dem Murray seinen achten Satzball nutzte, dauerte 31 Minuten.

Ansonsten ging in Dubai das Favoritensterben weiter. Nach Stan Wawrinka (Turniernummer 2) und Roger Federer (3) scheiterte im Viertelfinale mit Gael Monfils auch die Nummer 4 des Events der 500er-Kategorie. Der Franzose unterlag dem Spanier Fernando Verdasco (ATP 35) 3:6,5:7. Damit steht fest, dass Federer am Montag in den Top Ten verbleiben wird.

Starker Melzer

Jürgen Melzer spielt derzeit auf der Challenger-Tour in Breslau (Polen) beachtlich. In einer Neuauflage des Wimbledon-Achtelfinales von 2013 nahm er Revanche am Lokalmatador Jerzy Janowicz, siegte 7:5, 7:6 und zog ins Viertelfinale ein.