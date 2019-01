Andreas Onea: Mit einem Arm aufs Podest mit Nichtbehinderten

Andreas Onea ist Österreichs bester Para-Schwimmer. Regelmäßig nimmt der 26-Jährige, der als Kind bei einem Autounfall den linken Arm verlor, an Wettkämpfen mit Nichtbehinderten teil. So auch beim Meeting um die Wappenschale der Stadt Spittal. Onea schwamm am Samstag über 200 Meter Schmetterling 2:36,01, freute sich über seine Bestleistung und den österreichischen Rekord auf der Kurzbahn.

Größer war die Überraschung, als bei der Siegerehrung sein Name aufgerufen wurde. „Ich habe schon einiges erlebt, aber das ist etwas, womit ich nie gerechnet habe.“ Weil die Teilnehmer in diverse Nachwuchsklassen gewertet wurden und es keine Inklusionswertung gab, war Onea – der Heeressportler trainiert in der Südstadt – Dritter in der allgemeinen Klasse. „Da musste ich schmunzeln, aber auch meine Trainingskollegen aus der Südstadt. Das war eine nette Überraschung bei einem internationalen Wettkampf neben einem WM-Starter auf dem Podium zu stehen.“