Amerikanischer Sieg auf der Königsetappe der Tour de France

191,3 Kilometer, das Dach der Tour (Port d’Envalira/2.408 Meter), 4.596 Meter Höhendifferenz – vor dem zweiten Ruhetag der 108. Tour wartete eine Monsteretappe in den Pyrenäen. Direkt nach dem Start in Céret bildete sich am Sonntag eine 32 Mann große Ausreißergruppe, in die sich auch Lukas Pöstlberger (Bora-hansgrohe) arbeitete.

Als Kilometer 2.500 dieser Tour passiert war, lagen die Ausreißer neuneinhalb Minuten vor dem Feld mit den Besten in der Gesamtwertung. Und der Kampf ums Bergtrikot ging in die nächste Runde: Der Kolumbianer Nairo Quintana, der fünf Tage mit dem gepunkteten Leiberl unterwegs war, gehörte zwar zur ersten Gruppe, konnte sich in die Sprints um die ersten beiden Wertungen aber nicht einbringen und fiel im Klassement immer weiter zurück.

Hilfe konnte er nicht erwarten: Das verbliebene Team Arkéa-Samsic umfasst nur noch drei Mann. 1,7 Kilometer vor dem Port d’Envalira versuchte Quintana eine Attacke – und stand sofort im Gegenwind. Eine Serpentine später attackierte der 31-Jährige erneut, und unterstützt vom Rückenwind konnte er sich nun lösen.