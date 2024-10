4:0 im America's Cup: Neuseeland segelt der Britannia auf und davon

Das Duell um den America’s Cup 2024 ist eine einseitige Angelegenheit geworden. Dass das Emirates Team New Zealand in der Favoritenrolle ist, das war schon klar, aber dass Ineos Britannia so gar keine Chancen haben könnte, damit hat wohl niemand gerechnet.

Nach vier Wettfahrten führen die Titelverteidiger aus Neuseeland mit 4:0. Die Crew um Steuermann Peter Burling gewann auch das vierte Rennen vor Barcelona gegen das britische Boot von Skipper Ben Ainslie.