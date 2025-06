Spitzentanz in Wien: Vikings peilen gegen Rhein Fire den Rekord an

Am Samstag steigt in Wien das nächste große Highlight in der European League of Football (ELF). In der Generali-Arena treffen die noch ungeschlagenen Vienna Vikings (4–0) auf den amtierenden ELF-Champion Rhein Fire (2–2). Kickoff ist um 18 Uhr. Das Spiel wird live auf Puls24, JOYN, ran.de und DAZN übertragen.

Topform gegen Titelverteidiger

Während Rhein Fire zuletzt mit einem Sieg gegen Hamburg Selbstvertrauen tankte, mussten sie in der laufenden Saison bereits Niederlagen gegen Paris und Wien hinnehmen. Die Vienna Vikings hingegen präsentieren sich weiterhin in bestechender Form: Vier Siege in vier Spielen, mehr als 1.000 Tage ist das Team von Head Coach Chris Calaycay in der Regular Season schon ungeschlagen. „Wir erwarten ein intensives Match-Up gegen ein starkes Team – aber wir sind vorbereitet. Mit unseren Fans im Rücken wollen wir ein Football-Fest und den nächsten Vikings-Sieg feiern“, sagte Calaycay.