Football: Hier spielen die Vienna Vikings ihre Heimspiele

Das Warten hat ein Ende, jetzt haben die Vienna Vikings verraten, wo sie ihre Heimspiele in der kommenden Saison der European League of Football austragen werden. Los geht es auf der Hohen Warte , danach folgen zwei Highlight-Spiele in der Generali Arena .

Los geht es am 24. Mai, wenn die Vikings In der altehrwürdigen Naturarena in Wien Döbling die Fehervar Enthrtoners, einen direkten East Division Gegner, zum ersten Heimspiel der 2025 Saison empfangen.

Die nächsten beiden Heimspiele – zweifelsohne europäische Spitzen-Matchups gegen die Raiders Tirol und Rhein Fire – tragen die Vienna Vikings in der Generali Arena aus. In Wien Favoriten begrüßen die Vikings am 7. Juni den österreichischen Dauerrivalen aus Innsbruck. Zwei Wochen später, am 21. Juni, kommt es dann zu einem Re-Match des ELF-Finales 2024 auf Wiener Boden gegen den amtierenden Champion aus Düsseldorf.