Wie viele Punkte gibt es für einen Touchdown, und was genau ist ein Fumble? In der Nacht auf Montag zieht der Superbowl – das US-amerikanische Mega-Spektakel – wieder zahlreiche Football-Fans in Österreich vor die Bildschirme. Doch für viele, die zum ersten Mal ein Spiel verfolgen, wirkt das Geschehen auf dem Feld zunächst verwirrend. Dabei sind die Grundregeln des American Football gar nicht so kompliziert.