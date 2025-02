Vor dem Spektakel Superbowl: "Warum soll Trump nicht kommen?"

Er hat in Berkeley und Stanford studiert, seine Dozenten waren Ex-US-Außenministerin Condoleezza Rice oder Ex-Google-CEO Eric Schmidt . Er hat in Wimbledon aufgeschlagen und in der österreichischen Football-Liga als Quarterback gespielt. Als Anwalt hat er Verträge für Novak Djokovic aufgesetzt, beim österreichischen Jagdkommando hat er die Ausbildung zum Elitesoldaten gemacht. Er berät Granden aus Politik und Wirtschaft, er ist Mehrheitseigentümer der Vienna Vikings . Er kennt die amerikanische Kultur, er hat den Wiener Schmäh.

Studiert haben Sie in Österreich und in den USA …

Robin Lumsden: Ich bin mit einem nordamerikanischen Vater und einer österreichischen Mutter aufgewachsen, habe so beide Kulturen kennen und verstehen gelernt. Daher weiß ich auch, dass Amerikaner nicht einfach nur Europäer sind, die ausgewandert sind und Englisch sprechen, sondern kulturell ganz anders. Nicht besser oder schlechter, aber anders. Ich bin sicher zwei Mal pro Monat in den USA, fühle mich aber eindeutig als Österreicher.

Der Superbowl ist ein parteiübergreifendes Kulturereignis, die Zeit steht dort still. Der Superbowl hat aber auch einen starken Party-Charakter und es gibt jede Menge Unterhaltungsprogramm. Ich selbst habe den Superbowl noch nie in den USA erlebt, das ist mir glaube ich zu viel. Ich verfolge das lieber aus der Distanz. Viele meiner Freunde haben mir aber schon einiges erzählt. Zum Beispiel die nächste Generation der Eigentümerfamilie des NFL-Teams Los Angeles Chargers, mit denen ich studiert habe.

Ich habe Jus in Wien und in Berkeley, Kalifornien, studiert. Und später Wirtschaft in Stanford. Ich habe beide Säulen kennengelernt, kann das sehr gut vermitteln. Ich habe auch schon einige Politiker beraten und werde oft gefragt, ob ich mit meinem US-Netzwerk vermitteln kann.

Der größte Raum in der Generali Arena von der Austria, in der wir mit den Vienna Vikings schon mehrere Heimspiele austragen durften, ist der Aufenthaltsraum für die Polizei. Bei unserem ersten Spiel dort mussten wir auch noch ordentlich Polizei haben, jetzt ist bei unseren Spielen dort kein einziger Polizist mehr. Sie haben gesagt, wir sollen sie rufen, wenn wir sie brauchen. In unserer Liga, der gesamten Liga, hat es in vier Saisonen nur einen einzigen Vorfall gegeben. Eine halbvolle Wasserflasche wurde in der Pause aufs Spielfeld geworfen.

Am ehesten vielleicht noch das EM-Finale im Fußball. Wenn die Fans der verschiedener Nationalteams gemeinsam feiern, wie es zuletzt auch in Deutschland der Fall war. Mit der Champions League nicht, weil dort Klubs gegeneinander spielen mit dem in Europas Fußball immanenten aggressiven Fanzugang. Im Gegensatz zum Fußball, der seinen eignen Reiz hat, ist Football ein sehr positiver Sport, bei dem alle gemeinsam feiern und in verschiedenen Trikots nebeneinander Sport mit der Familie genießen. Soll ich Ihnen ein Beispiel geben?

Ich glaube, dass die Spieler in der NFL ein Querschnitt der Gesellschaft sind. Es gibt Trump-Anhänger und es gibt welche, die Trump nicht mögen. Es hat aber glaube ich keiner was davon, wenn er sich hinstellt und sagt, dass er ihn nicht schätzt. Deswegen sieht man vielleicht eher die, die ihn selbstbewusst feiern.

Viele Football-Spieler in der NFL bekennen sich zu Trump, es wurde ja sogar mit dem „Trump-Dance“ gejubelt. Gibt es in der NFL vermehrt Trump-Fans?

Sie sind Mehrheitseigentümer und Investor bei den Vienna Vikings. Eine gute Investition?

Bis jetzt auf jeden Fall. Man muss das aber auch ein bisschen als Startup sehen – es ist mehr als nur eine Investition. Wir wollen dort auch einen Impact haben, wollen, dass da etwas entsteht. Für ein Investment gibt es nie nur einen rationalen Grund sondern wir rationalisieren uns unsere Entscheidung gelernt hin – das habe ich auch beim Studium in Stanford gelernt.

Wohin soll Sie der Weg mit den Vikings noch führen?

In Europa ist in Sachen Football etwas im Entstehen, das mehr und mehr Manager und Entscheidungsträger – besonders im Ausland, aber auch in Österreich - spüren. Wir wollen das erfolgreichste Team in der Liga bleiben, wollen heuer den Titel zurückholen. Gleichzeitig bin ich auch im Austausch mit den anderen Besitzern der ELF-Teams. Da sind viele reiche Owner dabei, der Chef des Cerberus Fonds bei Frankfurt Galaxy. Oder die Familie Tarczyński, der das Team aus Wroclaw gehört. Da geht es viel um die Zusammenarbeit mit der NFL. Uns beschäftigt die Frage: Wie schnell und intensiv lässt man die NFL ran? Unser Motto ist: So schnell wie möglich, so langsam wie notwendig. Also schon amerikanisch, aber nicht hysterisch.

Das heißt, die NFL wird in Europa in den nächsten Jahren noch präsenter sein?

Ja. Es gibt von Jahr zu Jahr mehr NFL-Spiele in Europa, immer mehr Teams werden mit NFL-Teams kooperieren – auch die Vikings. Es werden auch immer mehr ELF-Coaches NFL-Erfahrung haben. Und es werden auch Spieler aus der NFL nach Europa kommen. Im Fußball gehen die Spieler aus Europa in die USA, im Football ist es umgekehrt. Ich sage, es wird bald einen wie Messi in der ELF geben – auch wenn der aus Südamerika ist.