Vienna Vikings: Mit Verstärkung aus der NFL zum Titel

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Die Vienna Vikings verstärken den Trainerstab, unter anderem mit Kicker-Coach Giorgio Tavecchio aus der NFL.

Der Trainerstab wird durch erfahrene Experten wie Norm Chow als Offense-Analyst erweitert.

Die Vikings starten die ELF-Saison mit dem Ziel, den Titel zurückzuerobern, beginnend mit einem Auswärtsspiel gegen die Prague Lions. Zusammenfassung öffnen Zusammenfassung schließen

Die Eierlaberl – der Ausdruck sei zu diesem Zeitpunkt gestattet – fliegen zu Ostern wieder hoch. Die Vienna Vikings sind schon voll in der Vorbereitung auf die kommende Saison. Seit etwas mehr als einer Woche darf das komplette Team miteinander trainieren, das Ziel der Wikinger ist klar – sie wollen zurück auf den Thron und in der European League of Football den Titel holen. Headcoach Chris Calaycay bastelt seit Monaten am neuen Kader. Die meisten Schlüsselspieler wie Quarterback Ben Holmes konnten gehalten werden. Dennoch wurden auch einige Stars der Szene dazu geholt. Aber: Verstärkungen gab es nicht nur auf dem Spielersektor, sondern auch im Trainerstab.

© Hannes Jirgal/Vienna Vikings Vikings-Headcoach Chris Calaycay

So hat man sich mit Giorgio Tavecchio etwa einen neuen Kicking-Coach geholt. Der 34-Jährige bringt NFL-Erfahrung mit nach Wien ist bereits voller Begeisterung am Werk: „Ich freue mich darauf, zum Erfolg des Teams beitragen zu können.“ Der gebürtige Italiener übersiedelte mit seiner Familie früh nach Kalifornien, wo er in Berkeley studierte und spielte. In der NFL kickte er für die Oakland Raiders und die Atlanta Falcons. Zwei Mal wurde er in der besten Liga der Welt sogar zum Special-Teams-Spieler der Woche gewählt. „Er bringt enorm viel Erfahrung aus dem College und der NFL mit“, freut sich Chefcoach Calaycay. Apropos Erfahrung: Die hat Norm Chow (78) ebenfalls zur Genüge. Der US-Amerikaner hat in der NFL gecoacht und war an zahlreichen namhaften Colleges tätig. Bei den BYU Cougars hatte er in den 1980er-Jahren zum Beispiel einen gewissen Steve Young unter seinen Fittichen. Young gewann später drei Mal den Superbowl und gehört zu den besten Quarterbacks der NFL-Geschichte. Bei den Vikings ist Chow als Analyst und Berater in der Offense im Einsatz.

© Hannes Jirgal/Vienna Vikings Headcoach Chris Calaycay mit Norm Chow (l.)

Zum Offensive Coordinator aufgestiegen ist bei den Vikings Nick Johanson. Der US-Amerikaner hat richtig Spaß an der Arbeit mit Quarterback Holmes und Co. – und er hat nur ein Ziel: „Wir wollen den Titel gewinnen.“ Helfen soll ihm dabei auch einer, der in Wien schon viele Erfolge feiern konnte. Mit Max Kössler kehrt jener Coach zurück, der bei den Wikingern schon mit den damals jungen Bernhard Raimann und Bernhard Seikovits zusammenarbeitete. 2022 holte er mit den Vikings den ELF-Titel, zuletzt war er zwei Jahre bei den Paris Musketeers unter Vertrag. In Wien kümmert sich Kössler um die Wide Receiver. „Es ist eine Ehre, wieder in Wien zu sein. Ich habe viele tolle Erinnerungen und hoffe, dass noch weitere hinzukommen.“ Die Vikings sind bereit, die Jagd nach dem Titel in der ELF kann beginnen. Los geht die Saison mit einem Auswärtsspiel in Prag gegen die Lions (18. Mai). Das erste Heimspiel steigt am 24. Mai auf der Hohen Warte gegen die Fehervar Enthroners.