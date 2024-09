Finale vor 40.000 Fans: Die Vikings holen zum großen Wurf aus

„Das ist kein Match wie jedes andere“, weiß Vikings-Quarterback Ben Holmes , „es ist sicher das größte in meiner Karriere.“ Sein Coach Chris Calaycay geht sogar noch weiter: „Das ist in vielen Punkten das größte Spiel für uns. Es ist das größte Stadion mit der größten Zuschauerzahl. Und es ist auf dem höchsten sportlichen Niveau.“

Mehr als 40.000 Fans in der Arena auf Schalke – das wird eines der größten Football-Spektakel, die Europa jemals gesehen hat. Die Vienna Vikings fordern im Finale der European League of Football (ELF) Titelverteidiger Rhein Fire aus Düsseldorf (15.30 Uhr/live auf ORF+, Puls24 und Pro7).

Perfekte Saison

Die Wiener – ELF-Champion von 2022 – haben heuer noch kein einziges Spiel verloren, können die perfekte Saison schaffen. Außerdem können sie sich zum Rekordchampion krönen. Der Fokus liege laut Quarterback Holmes aber nur auf dem einen Spiel: „Wir wollen es simpel halten, bereiten uns so vor wie jede Woche.“ Er erklärt das Motto der Vikings: „Wir starten jede Woche bei Null, als ob das Match davor nicht mehr existieren würde. Du versuchst immer wieder auf 1:0 zu stellen. Ich denke nur an Rhein Fire und möchte am Ende der Woche wieder bei 1:0 sein.“

Der 29-jährige US-Amerikaner hat in seiner ersten Saison bei den Wikingern voll überzeugen können. Dabei habe er vor rund einem Jahr noch gar nicht viel gewusst über Football in Europa, schon gar nicht in Österreich. „Da war ich ein bisschen naiv“, gibt er heute zu. Holmes spielte nach dem College in verschiedenen US-Ligen (unter der NFL), zuletzt war er in der CFL (Kanada) aktiv. Heute ist er „extrem froh“, dass er den Sprung über den Atlantik gewagt hat: „Football ist definitiv größer hier, als ich gedacht habe.“