American Football in Madrid: Die NFL gastiert bei Real Madrid

Die NFL geht 2025 nach Spanien und trägt eine Partie des Grunddurchganges im Estadio Santiago Bernabeu von Real Madrid aus. Das gab die National Football League am Freitag in Las Vegas am Rande des Super Bowls bekannt. Nach London, München und Frankfurt am Main ist die spanische Hauptstadt die vierte europäische Stadt, in der die Liga Spiele austragen wird. Welche Teams in Madrid antreten, steht noch nicht fest.