Trauer in der NFL: Ex-Profi stirbt mit nur 36 Jahren

Der ehemalige NFL-Profi Aldon Smith ist im Alter von nur 36 Jahren gestorben. Das gab sein ehemaliges Team, die San Francisco 49ers, ohne Angaben einer Todesursache bekannt. „Wir sind erschüttert durch den plötzlichen und tragischen Tod von Aldon Smith“, hieß es in der Mitteilung. Die 49ers erinnerten daran, dass der Verteidiger eine herausragende erste Saison als Profi hatte und „sein Lächeln jeden Raum erhellte, in den er gegangen ist“.

Smith war 2011 an siebter Stelle des NFL-Drafts von den 49ers ausgewählt worden und schaffte es mit dem Team einmal in den Super Bowl. Seine 33,5 Sacks - erfolgreiche Attacken auf den gegnerischen Quarterback - in den beiden ersten Spielzeiten seiner Karriere als Football-Profi sind noch immer der NFL-Rekord.