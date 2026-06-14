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Sport

NBA: New York Knicks erklimmen Basketball-Thron

Die New York Knicks besiegten die San Antonio Spurs und sind NBA-Champion.
14.06.2026, 05:50

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NY Knicks

Die New York Knicks sind zum dritten Mal NBA-Champion. Der Traditionsklub nutzte gleich seinen ersten Matchball und landete auswärts in San Antonio mit 94:90 den entscheidenden vierten Sieg.

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Die Knicks setzten sich in der auf maximal sieben Spiele ausgelegten Finalserie gegen die Spurs mit 4:1 Siegen klar durch. Für die Franchise aus New York ist es der insgesamt dritte Titel in der besten Basketballliga der Welt und der erste seit 53 Jahren. 

Agenturen, gut  | 

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