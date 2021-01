Legenden-Duell Brady gegen Brees erstmals im NFL-Play-off

"Das Duell war einfach unvermeidbar"

Die beiden Rivalen aus der Division NFC South hatten sich in der Regular Season bereits zwei Mal getroffen, der Sieger war stets derselbe: Zuerst ruinierten Brees und Co. Bradys Debüt als Bucs-Spielmacher und gewannen beim Saison-Auftakt 34:23. Noch schlimmer wurde es für den sechsmaligen Super-Bowl-Gewinner mit New England am 8. November, da setzten sich die Saints mit 38:3 in Tampa durch. Für Brady war das eine der schwärzesten Stunden in seiner Karriere, dennoch schafften es am Ende auch die Buccaneers ins Play-off.

"Das Duell war einfach unvermeidbar. In dem Moment, als er bei den Bucs unterschrieb, wusstest du, dass das ein ernst zu nehmendes Team wird. Sie haben große Ambitionen, genau wie wir", sagte Brees, der diesen Freitag seinen 42. Geburtstag feierte. Der 43-jährige Brady bewies vor dem Showdown schon einmal Humor. Nachdem das erste Play-off-Duell mit Brees feststand, veröffentlichte der Kalifornier eine Fotomontage auf Twitter, die die beiden Quarterbacks als alte Männer zeigt. "Geschichte steht bevor", schrieb Brady dazu im Design des "History Channels".

"Tom und ich haben eine Freundschaft und Respekt für den anderen. Wir schreiben hin und her seit Montag", verriet Brees. Bis zu dieser Saison wäre ein Play-off-Duell der zwei nur in der Super Bowl möglich gewesen, die Brees im Februar 2010 gewann. Die New England Patriots, Bradys früheres Team, sind in der AFC angesiedelt, die Saints sind Teil der NFC - die beiden Conferences spielen separat ihre Gewinner aus, die beiden Sieger erreichen das große Finale. Nun kommt es bereits im Viertelfinale zu einem Schlager.