Schock im American Football: Super-Bowl-Champ erlitt Herzstillstand

Ein NFL-Profi der Kansas City Chiefs hat bei einer Teamsitzung einen Herzstillstand erlitten. BJ Thompson (25) wurde laut einem Bericht auf der NFL-Homepage am Donnerstag von Betreuern und Medizinern des Super-Bowl-Champions bis zum Eintreffen eines Krankenwagens betreut und sei in einem stabilen Zustand .

Die Chiefs sagten alle weiteren Termine für Donnerstag ab, die geplanten Presserunden mit Cheftrainer Andy Reid und weiteren Football-Profis sollen am Freitag nachgeholt werden. Thompson kam in der vergangenen Saison nur in einer Partie zum Ende der Hauptrunde zum Einsatz.