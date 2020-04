Für Tom Brady war der Klubwechsel "einfach an der Zeit"

American-Football-Superstar Tom Brady kann das Unverständnis über seinen Abschied von den New England Patriots und den Wechsel zu den seit Jahren schwachen Tampa Bay Buccaneers nicht nachvollziehen. "Warum ich mich für einen anderen Ort entschieden habe? Weil es einfach an der Zeit war", sagte der 42-jährige Quarterback in einem Radiointerview mit dem US-Talkmaster Howard Stern.

Er habe sich nie für sein Vermächtnis interessiert. "Das hat mich einen Scheiß interessiert. So bin ich einfach nicht. Das ist nicht mein Charakter", erklärte Brady. Mit den Patriots habe er in den zwanzig Jahren dort alles erreicht. "Niemand wird mir das jemals nehmen können." Brady hat die Patriots sechsmal zum Super-Bowl-Triumph geführt. Sein neues Team, die Buccaneers, standen zuletzt vor zwölf Jahren in den Play-offs.