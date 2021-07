Danube Dragons neuer AFL-Leader

Mit einem 51:14-Heimerfolg über die Rangers Mödling haben die Danube Dragons am Sonntag die Tabellenführung in der Austrian Football League (AFL) zurückgeholt. Mann des Spiels war wie schon gegen Prag in der Vorwoche Dragons Runningback Tunde Ogun, der drei Touchdowns erzielte. Auf Seiten der Rangers fiel Quarterback Craig Maynard verletzungsbedingt früh aus.

In der European Football League (EFL) haben die JCL Giants Graz vor eigenem Publikum ein spannendes Duell gegen die Black Panthers aus Prag mit 27:21 gewonnen. Damit stehen die Grazer im Viertelfinale der Euro Bowl, wo sie am 4./5. Mai in Berlin auf die den Vorjahrshalbfinalisten Berlin Adler treffen.