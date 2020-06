Wiener Derby im Football

Für Spannung ist gesorgt, wenn die Raiffeisen Vikings am Samstag (15 Uhr) im Stadion Stadlau im Wiener Derby auf die Danube Dragons treffen. Immerhin mussten die Wikinger in den letzten Jahren empfindliche Niederlagen einstecken, erst im letzten Jahr gelang es erstmals, nach fünf verlorenen Spielen, die Blue River Bowl (den Pokal für den Derby-Sieg) zu holen.

Doch die Vikings kommen mit breiter Brust, verlief doch das Auftaktspiel mit dem 20:13 gegen Graz sehr erfolgreich.

Gegründet als Mercenaries in Klosterneuburg, trugen die Dragons ihre Heimspiele bis vor zwei Jahren in Korneuburg aus. Seit letztem Jahr bespielt der Klub sehr erfolgreich das ehemalige OMV Stadion in Stadlau, 2010 holte er die Austrian Bowl. Etwa 5000 Fans werden zum Schlagerspiel erwartet.