Brady und Tampa Bay in zweiter NFL-Play-off-Runde

Die Bills beendeten eine lange Durststrecke

Ebenfalls in der zweiten Runde sind die Los Angeles Rams und die Buffalo Bills. Die Bills bezwangen die Indianapolis Colts 27:24 und holten den ersten Sieg in den Play-offs seit 25 Jahren. Die Rams behielten im Duell mit den Seattle Seahawks die Oberhand und gewannen 30:20. Die restlichen drei Wildcard-Spiele finden am Sonntag statt.

14 Teams sind für die Play-offs qualifiziert. Die beiden Top-Teams der Conferences - die Green Bay Packers in der NFC und Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs in der AFC - haben am ersten Wochenende spielfrei. Der Super Bowl in Tampa ist für den 7. Februar geplant.